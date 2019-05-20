Abdurrahman Yıldırım: S-400’ler şimdi ‘alımı ertelenecek’ diye pozitif fiyatlanıyor

-Haber Cumhurbaşkanlığı’nca anında yalanlandı. Hafta sonu 19 Mayıs nedeniyle gençleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha S-400’lerden geri adım olmayacağını, hatta teslimatının öne çekileceğini vurguladı.

-Ama 13 Mayıs’tan itibaren ABD ile S-400 alımının bir şekilde çözüleceği veya erteleneceği fiyatlanmaya başlandı. Piyasalar çözüme oynamaya, çözüme prim vermeye ve siyasetçileri bu yöne zorlamayı tercih etti.

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-Daha önceden Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri gerdiği ve riski yükselttiği için negatif fiyatlanan S-400’ler şimdi “alımı ertelenecek” diye pozitif fiyatlanıyor. Yani Türkiye’nin kararında bir değişiklik olup olmadığını bilmiyoruz ama piyasanın davranışında bir “tersine fiyatlama”durumu var. Belki bunda çözümsüzlüğün fiyatlanmasının çok zor olmasının da etkisi bulunuyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı