Abdurrahman Yıldırım: S-400 haberi Merkez’in müdahalesinin iki katından daha etkili oldu

Cuma günü özellikle döviz kurundaki gelişmeler Türkiye’nin yaşadıklarına iyi bir göstergesi oldu. Önce Merkez Bankası’nın çifte müdahale ile döviz kurunda belli bir düşüş sağladı. Çıkış ivmesi kırıldı.

-Ancak dolara asıl bitirici darbe Türkiye’nin Rusya’dan S-400’lerin alımını durduğunu yönelik haberle geldi. Bu haber Merkez Bankası’nın çift yönlü müdahalesinin iki katından daha etkili oldu.

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-Dolar kuru gün içinde 6.19’a kadar yükselmişken 6 TL’nin de altına düşerek sahur vakti 5.96’ya kadar indi. Gün içinde doların aşağı yönlü dalgası yüzde 3.7’ye vardı. Benzer eğilim Euroda da gerçekleşti. Kamu bankalarının da yaklaşık milyar dolarlık satım yaptığı, sahur vaktinde asıl düşüşün bu yolla sağlandığı savunuluyor.

-Ancak S-400 haberi doğrulanmadı ve dahası Cumhurbaşkanlığı’nca yalanlandı.

Fakat bu hareket bize ana nedenler ve büyük sorunlar ortadan kalktığında kurda meydana gelebilecek rahatlamayı göstermesi bakımından da önemliydi.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı