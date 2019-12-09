Abdurrahman Yıldırım: Rekabetçi kur geçici bir süreyle askıya alınmış olabilir

-Bizim ekonomimiz ne zaman büyümüşse dış kaynak çekmiş ya da dış kaynak bulduğunda büyümüş. Dış kaynak çıktığında ve dışarıya net borç ödeyicisi duruma gelindiğinde büyüme düşmüş veya negatif olmuş. Tıpkı 2018’in ikinci ve 2019’un ilk yarısında olduğu gibi.

-Mevcut yapıyı değiştirmeden yeniden büyümenin gazına basmak da öncelikle dış kaynak gerektiriyor.

Reklam

-Üstelik faizlerin iyice gerilediği ve paranın bollaştığı küresel piyasalardaki ortam da Türkiye’nin dış kaynağı çekme politikasını destekleyici.

-Bütün bu yararları nedeniyle pragmatik ve dinamik bir şekilde rekabetçi kur geçici bir süreyle askıya alınmış olabilir. Bakan’ın Erzurum konuşmasından bizim çıkarımımız bu.

Abdurrahman Yıldırım yazdı