Abdurrahman Yıldırım: Piyasaların önündeki üç düğüm

Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimiz seçim atmosferini bir atlatsak belki taşlar yerine oturacak da, bunun belli başlı şartları var.

1-Öncelikle seçimler nasıl sonuçlanacak? Cuma günü için bazı gerekçeler sıraladık. Ama biliyoruz ki, seçimden bir hafta 10 gün önce yapılan anketler en günceli oluyor. Yabancılar da ticaretini yapmak üzere bu tür anketler yaptırıyor. Acaba cuma günkü harekette seçimin fiyatlaması var mıydı, bunu bilmiyoruz.

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2-Seçim sonrasında ABD ile mevcut gerginlik azalacak mı yoksa artacak mı? Buna bir ölçüde Türkiye’yi yönetenler ülke çıkarlarını gözeterek karar verecekler. Gerginlik artacaksa bunun piyasalara belli bir yansıması olabilir.

-Eğer ABD ile gerginlik artacaksa dönüp AB ile ilişkileri köklü biçimde ele alıp düzeltme yoluna gidilecek mi? ABD’nın boşluğunu AB ile doldurma yoluna gidilecekse riskleri dengeleyici olabilir.

3-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Nisanda tüm yol haritası belli olur. Seçimden sonra hiçbir belirsizlik argümanı kalmayacak. Seçim sonuçlarının hiçbir şekilde siyasi resme etki etmeyeceği bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi. Seçim sonrası tam anlamıyla ekonomiye odaklanılması yanında yapılacak reformların içeriği de belirleyici olacak.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı