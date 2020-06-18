Abdurrahman Yıldırım: Piyasalar umut ve korku arasında pinpon topu gibi gidip geliyor

Piyasalar beklentiyi satın alıp gerçekleşmeyi satarlar. Şimdi satın aldıkları da V tipi ekonomik toparlanma ve mükemmel bir gelecek denilebilir. Ancak ölçütler değişti.

Bunun bir nedeni pandemiyle gelen korkuysa diğer nedeni büyük parasal genişlemeyle gelen umuttur. Umut ve korku arasında piyasalar pinpon topu gibi gidip geliyor.

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Bir yanda küresel krizin karları taze hafızalarda ve şimdi de büyük umutlar var, diğer yanda ikinci dalga ve reel ekonomilerin nasıl toparlanıp ayağa kalkacağı korkusu söz konusu.

Bu nedenle daha yılın ikinci çeyreğindeyiz ve bu çeyrek ekonomilerin dibe vurduğu çeyrektir. Henüz derin daralma verileri bile açıklanmadı. Ama piyasalar hızlı toparlanmayı satın alıp bitirdi bile.

Ortaya da ekonomilerin dibe vurduğu, borsaların ise zirveye yükseldiği gibi çelişkili bir durum çıktı. Piyasalar önden koşmasına koşar da, mesafeyi bu kadar açtığını ilk kez görüyoruz.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı