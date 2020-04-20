Abdurrahman Yıldırım: Piyasalar salgın kayıplarını geri topluyor

Salgının pik yaptığı ve en kötüyü gördüğü resmi bir görüş olarak kabul edilirken, tedavi edici ilaçta da gelişmeler yaşanıyor. Bu iki gelişmenin etkisiyle küresel piyasalar geçen haftayı yine primli kapattı. 23-27 Martı dip haftası olarak kabul edersek, sonraki üç haftada piyasalar hep prim yapıyor. Kuvvetli bir geri tepme, basketbol deyimiyle ribaund gerçekleşiyor.

Hatta denilebilir ki küresel piyasalar ve ABD piyasaları 23 Marta kadar verdiği kayıpların üçte ikilik kısmını geri aldı. Bunun bir tablosu bitişikte yer alıyor. Tüm dünya borsalarının MSCI endeksiyle değer kaybı yüzde 33.7’ye ulaşmışken, son üç haftadır artışı yüzde 25.0’e çıktı. Borsaların 17 Şubat’taki rekor düzeyini yakalamasına yüzde 17.1 kaldı.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı