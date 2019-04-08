Abdurrahman Yıldırım: Olası ters bir kararda piyasalar fena karışacak gibi

Türkiye’de seçim belirsizliği bitmedi çünkü daha seçim sandığını, İstanbul’dan dolayı sayıp kapatamadık. Bu nedenle bütün piyasalar tetikte bekliyor. Olası ters bir kararda piyasalar fena karışacak gibi. Seçim sonrası dönemin nasıl başladıysa öyle gideceği varsayılarak 2023’e kadar bütün negatif gelişmeler ve riskler bugüne indirgenip fiyatlanacak.

Bu konudaki belirsizliği gidermek için konulan en uzak tarih 13 Nisan. Normal olarak bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

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-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha önce 8 Nisan olarak duyurduğu yeni dönemin ekonomideki yol haritasını açıklamayı 10 Nisan Çarşamba gününe erteledi. Türkiye’nin en büyük şehrinde seçimin nasıl sonuçlandığı belli olmadan yapılacak yeni bir yol haritası açıklamasının etkisi olmayabilirdi.

-Erteleme bu açıdan doğru. Ama aynı zamanda İstanbul seçimlerinin Çarşamba gününe kadar belli olabileceği ihtimalini getiriyor akla.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı