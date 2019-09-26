Abdurrahman Yıldırım: Merkez’den faiz indiriminde hız kesme mesajı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın yüzde 7.5’e varan iki faiz indirimi ardından “önemli bölümünü önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettik” açıklaması hız keseceğinin işareti.

İlk seferde 4.25, eylüldeki toplantıda da 3.25 olmak üzere 7.5 puanlık indirime gitti. İki ayda 7.5 puanlık indirim dünyada en hızlı ve en büyük faiz indirimini oluşturuyor.

Reklam

Dün yeni bir gelişme oldu. Ankara Sanayi Odası’nın toplantısına katılan ve bir konuşma yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ‘faiz düşüşünde hız keseceğinin’ mesajını verdi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı