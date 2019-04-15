Abdurrahman Yıldırım: Mazbatanın verilmesiyle kısa süreli bir iyileşme piyasaları bekliyor olabilir

Seçim sonrasının iki haftasını geride bıraktık. Ancak seçim belirsizliği, İstanbul’da sayım işlemlerinin bitmemesinden ve mazbatanın verilmemesinden dolayı sonlanmadı. Hatta siyasi belirsizlik daha da arttı denilebilir.

-Çünkü İstanbul seçimlerinde sayım işlemi tamamlansa ve mazbata verilse bile, AK Parti seçimin sonucuna olağanüstü itirazını yapılacak. Bu da belirsizliğin uzaması anlamına geliyor.

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-Ancak mazbatanın verilmesiyle birlikte kısa süreli bir iyileşme ve rahatlama piyasaları bekliyor olabilir. Cuma günü tansiyon iyice yükselirken akşam saatlerine doğru sayım işlemlerinin hafta başında bitebileceğine yönelik haberlerle meydana gelen kısmen yatışma bunun işareti olabilir.

-Seçim sonrasının iki haftası ile seçim öncesinin iki haftasını karşılaştırırsak finansal piyasalarda tansiyon düşmüş değil.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı