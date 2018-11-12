Abdurrahman Yıldırım: Kötüleşmenin de iyileşmenin de odağında hükümet var

-Hazine faizlerinin yüzde 27’ye kadar yükselmişken buradan inişle yüzde 21.71’e düşmesinde de ABD riskinin azalmasının etkisi vardır.

-Türkiye riskini yansıtan 5 yıllık CDS fiyatlarının 598.75’ten 359.10’a düşmesinde de aynı ana faktörün rolünü belirtmek gerek. Üç ayda Türkiye riskinde yüzde 40 azalma yaratan temel faktör ABD ile ilişkilerin düzelmesidir.

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-Bütün bu iyileşmelerde ikinci ana etken ise hükümetin aldığı önlemlerdir. Sonuçta birinci ana etkendeki düzelmeyi de sağlayan yine hükümettir. Dolayısıyla kötüleşmenin de iyileşmenin de odağında hükümet vardır.

-Düzelen ABD ile ilişkilerin seyri aynı zamanda bundan sonra da Türkiye’nin ekonomik ve jeopolitik gidişini etkilemeye devam edecek.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı