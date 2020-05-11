Abdurrahman Yıldırım: İşler hafif düzeldiğinde sermaye akımları yeniden başlayabilir

Sıcak para stokundaki hem artışın hem de azalışın yarar ve zararını büyük ölçüde yaşadık. Stok küçüldüğüne göre bundan sonra artık katkısı da azalır, çıkmaya devam ederse yaratacağı tahribat da aynı ölçüde küçülür.

Ancak sıcak para stoku da bitmez, hareketi de. Biz bitti demedikten sonra tabi ki.

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Çünkü sermaye hareketleri serbest ve Türkiye ekonomisi dış kaynakla çalışmaya alışmış.

Yabancı sermayeye ihtiyacımız varken dünyada da sermayenin bol olduğu ve fiyatının tarihin en düşük düzeyine indiği bir dönem yaşanıyor.

İşler hafif düzeldiğinde sermaye akımları yeniden başlayabilir. Bu çarkta böyle dönmeye devam eder gider.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı