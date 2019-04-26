Abdurrahman Yıldırım: Hiç mi piyasanın nabzı tutulmaz da kuru azdıracak bir metne imza atarlar

-Türk Lirası’na devletten de darbe geliyor. İhaleler, köprü geçişleri gibi bazı hizmet bedelleri dövizle veya dövize endeksli yapılıyor. TL kullanımına özendirici olması gereken taraf tam tersine hareket ediyor.

-TL’ye bir darbe de Hazine indiriyor. Çünkü iç borçlanmaları dahi TL tahvillerle değil dövizle yapmaya başladı. Amaç nedir, daha düşük maliyetle borçlanma mı yoksa dövize yatırımı bu tarafa çekerek doyuma ulaştırmak ve belli bir süreliğine Hazine kağıtlarında kilitlemek mi, bilmiyoruz. Ancak nihai sonucu, Hazine’nin bile dolar üzerinden para toplayarak dolarizasyona yönelen yurtiçi yerleşikleri bir kez daha cesaretlendirmesi oluyor.

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-TL’ye en son darbe ise bizzat TL’nin sahibi Merkez Bankası’nın dünkü kararıyla geldi. Hiç mi piyasanın nabzı tutulmaz ya da nabzı tutan kendi çalışanlarını bile dinlemezler de, kuru azdıracak bir metne imza atarlar. Doğrusu şaşılacak bir durum.

-TCMB dün faizi değiştirmedi ama karar metninden “İhtiyaç duyulması halinde ek sıkılaştırma yapılacaktır” ifadesini çıkardı. Doğal olarak bu durum haziran ayındaki toplantıda faiz indirimine hazırlık işareti olarak yorumlandı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı