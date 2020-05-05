Abdurrahman Yıldırım: Hayat durduktan sonra ekonominin canlı kalması zaten fizik kanunlarına aykırıydı

Küresel pandemiye önlem olarak mart ortasından itibaren yaygın karantina uyguladık. Sınırları kapattık. Uçuşları durdurduk. İş kollarını paydos ettik, zaman zaman sokağa çıkma yasağı uyguladık. Alınan bu önlemlerin faydasını da gördük. Koronavirüsün kontrollü yayılımını sağladık. Sağlık sistemi çökmedi ve daha az insani kayıp verdik.

Ancak önlemlerin bir faturası vardı. Çünkü ekonomiyi paydos etmiştik. Bunun verileri de ortaya çıkmaya başladı. Gördük ki karantina sadece insan hayatını kurtarmamış, salgının yayılımını önlememiş, ihracatta da, sanayi üretimi üretiminde de durdurmuş.

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Aksini mi bekliyorduk, hayır. Hayatı durdurduktan sonra ekonomik aktivitenin canlı kalması zaten fizik kanunlarına aykırıydı. İşyerine gidilemiyorsa fabrikada üretim nasıl olacak? Üretilen malın lojistiğini nasıl halledilecek? Ülke sınırları kapalıysa ihracat nasıl yapılacak? Tüketiciler evde oturuyorsa kim tüketecek? Sonuç ortada.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı