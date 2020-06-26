Abdurrahman Yıldırım: Faiz indirimlerinde amaç yeni yatırımlarsa bunu göremedik

Faiz indirimlerinden amaç yeni yatırımların yapılması idiyse bunu göremedik. Zaten borç yapılandırması ile uğraşan ve kur baskısı altındaki şirketler, ihracat imkanlarının sınırlanmasının etkisiyle bu dönemi yatırımsız geçiriyor.

-Sonunda büyük ve döviz kazandırıcı yeni yatırımlar için, Merkez Bankası kaynakları uzun bir aradan sonra yeniden devreye sokuldu. Bunun yanında kamu tarafından yürütülen altyapı yatırımları devam ediyor.

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-Bütün bu faaliyetlerin finansmanı ise büyük ölçüde kredilerle karşılandı. Bu nedenle de yurtiçine verilen kredilerin toplamı 2019 sonunda 2.5 trilyon liradan 19 Haziran’da 3.1 trilyona yükseldi. Krediler 5.5 ayda 546 milyar lira ve yüzde 21.4 büyüdü.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı