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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Faiz düşürme kararı da seçim sonrasına ertelendi

Merkez Bankası dün faizi değil ifadeyi değiştirdi. Pek çok konuda olduğu gibi, faiz düşürme kararı da seçim sonrasına ertelendi.

Merkez Bankası’nın açıklamasında değişen ifade şu şekilde yer aldı: “İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal durumun korunmasına karar vermiştir.”

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İfade enflasyonun düşmekte olduğunu teyit ediyor ve buna bağlı olarak faizlerin neden düşürülmediğini de açıklıyor: “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak.”

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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