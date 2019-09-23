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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Eylüldeki gelişmeler piyasalara yeni bir gaz vermeye yetmedi

Eylül ayında TCMB faizleri tahminlerden fazla düşürdü. Avrupa ve ABD merkez bankaları da faiz indirdiler. Hatta ECB yeni varlık alımını ilan etti, FED de kapıyı araladı.

Ancak bütün bunlar piyasalara yeni bir gaz vermeye yetmedi. Ne küresel piyasalarda ne de yerel piyasalarda kayda değer bir iyileşme pek hissedilmiyor.

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Bu haftaya girerken de kayda değer haberler ABD’den gelecek. Hem siyasi hem de ekonomik alanda pozitif haberlerle mi, yoksa elimiz boş mu dönecek, göreceğiz. Her iki durum da piyasaları ve ekonomiyi yakından etkileyecek.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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