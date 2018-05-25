Abdurrahman Yıldırım: Erdoğan, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda düzeltme yaptı

Seçim beyannamesini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Enflasyonu düşürmek için gereken her şeyi yapacağız” dedi.

Geçen hafta başında Londra’da Bloomberg TV’ye verdiği röportajla yabancı yatırımların çok önem verdiği Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusundaki sözlerine dünkü konuşmasıyla düzeltme de yaptı: “Para politikalarında küresel yönetişim biçimlerine bağlı kalacağız.”

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya gelecek hafta yeniden Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı yapacaklar. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunda yabancıları ikna etmeye çalışacaklar.

Seçim beyannamesinde keşke vurgulu sözler yerine net bir rakam ifade edilseydi, daha inandırıcı ve sonuç alıcı olurdu. Mesela “Enflasyonu birinci yılda yüzde 5’in altına indireceğim” gibi. Çünkü kurda artışı tetikleyen enflasyon, dönüp kurun da artıracağı enflasyon olacak. 1983 seçimleri öncesinde Özal eline tükenmez kalemi de alarak yüzde 5’in altındaki enflasyonu vaat etti ve kazandı.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı