Abdurrahman Yıldırım: Enflasyonda umutlar ikinci yarıda

Dün açıklanan mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.36 ile beklentilerden yüksek çıktı. Son 12 yılın da en yüksek mayıs enflasyonu oldu. Geçen yılki yüzde 0.95 olduğundan yıllık enflasyon yüzde 10.94’ten yüzde 11.39’a yükseldi.

Umutlar ise ikinci yarıda. Temmuz ayı ile birlikte baz etkisi işimizi kolaylaştıracak ve bu durum kasım ayına kadar sürecek.

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Meyve, sebze ve tahıl üretimi de bu yıl iyi. Gıda tarafından enflasyonu azdıracak bir etkinin gelmesi ancak manipülasyonla mümkün olabilir.

Petrol fiyatları da düşük olduğundan akaryakıt kaynaklı ulaşım fiyatları artmamalı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı