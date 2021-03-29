Abdurrahman Yıldırım: Ekonomi iki arada bir derede; bu süreç seçimle son bulacak

Enflasyonda düşüş başlamadan faizlerin indirilmesi zor görünüyor. Piyasa koşulları bozuldu. Bu durumda istenen bol ve ucuz paraya dönüş, acı ilacın üstüne şerbet içmek zaman alacak.

Faizler yüksek, kurlar yüksek, enflasyon yüksek olarak yola bir süreliğine devam edeceğiz. Şirketler neye göre karar alacak, nasıl bir fiyatlama yapacak, belli değil. İş yapmanın zor olacağı bir dönem. Ekonomi iki arada bir derede kalacak gibi.

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Bu süreç her durumda seçimle son bulacak. Ya normal seçim tarihine kadar sürecek ya da erkene alınan bir seçime kadar. Yapılmakta olanın, adını koymadan ekonomiyi ve ortamı seçime hazırlamak, iktidarın seçmen tabanındaki gücünü artırmak, avantajlı bir durumda veya işlerin tıkandığı bir aşamada seçime gitmek, diye çıkarıyorum.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı