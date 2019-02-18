Abdurrahman Yıldırım: Dövizde kazanma beklemeye bağlı

Ağustos ile baz etkisi terse dönecek. Dolayısıyla bu yılın 7 aylık döneminde ekonomik canlanmanın olmayacağı varsayımı altında cari açıkta düşüş eğilimi sürebilir ve pekala aylarca 10 milyarlı rakamlarda kalınabilir. Bu da cari açık kaynaklı finansman ihtiyacının azalması demek.

DÖVİZDE KAZANMA BEKLEMEYE BAĞLI

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Belki bu eğilimin de verdiği güvenle konuşan Bakan Albayrak hafta sonu İzmir’de kur konusunda şu iddialı sözleri söyledi: “Dolar 8 lira olacak, 10 lira olacak… Al işte şimdi kara kara düşünüyor. 6’dan dolar aldık şimdi ne yapacağız, dolar 5’lere düştü. Siz tutmaya devam eden elinizde o dolarları bakın ne olacak. Bu iş böyle, siz daha çok beklersiniz.”

-Bakan’ın iddialı konuşması aynı zamanda bir Türkiye gerçeğini ortaya koyuyor. Dövize yatırım yapanlar bekleyebiliyor, yeterince sabredebiliyorsa eninde sonunda kazanıyorlar. Çünkü, Türkiye’de uzun vadede düşük ve sürdürülebilir enflasyona henüz ulaşılamadı. Bu nedenle geçmişte en yüksek kurdan dahi döviz alanların yıllar sonra kazandıkları görüldü. Dolayısıyla dövize yatırım yapanların uzun vadede net kaybı ancak enflasyonu kalıcı biçimde düşük tek haneli rakamlara indirmekten geçer. Bu da siyasetçinin elindeki bir şey.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı