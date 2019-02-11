Abdurrahman Yıldırım: Döviz hesaplarının artması iyi gelişmelere işarettir

-Serbest dalgalı kur rejimine geçtiğimiz 2001 krizinden bu yana bu tür dalgalanmalara ve hareketlere 30 kez rastlıyoruz. Bitişikte bunun bir de tablosu var. Hemen bütün hareketler aynı şekilde gerçekleşiyor. Döviz hesapları artıyorsa ülkeye sermaye girdiğine ve işlerin genelde iyiye gittiğine işarettir. Döviz hesapları azalıyorsa ülkeden sermaye çıkıyor ve durum genelde kötüdür.

-Buradan hareketle de döviz hesaplarının artması konjonktür olarak kötü değil, aslında iyi gelişmelere işarettir sonucuna götürür bizi.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı