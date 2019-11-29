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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Dolardan neden vazgeçmiyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce “Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası’na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim” dedi.

Dün açıklanan haftalık TCMB verilerine göre bankalar ve katılım bankalarındaki yurtiçi yerleşiklere ait döviz mevduatları toplamı 195 milyar dolarla en yüksek düzeyinde bulunuyor.

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Buna karşılık kredi talebi yerli para üzerinden devam ediyor. Toplanan döviz mevduatlarının ancak dörtte üçü kadar döviz kredisi verilirken, TL krediler TL mevduatın da üstünde seyrediyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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