Abdurrahman Yıldırım: Dolar sorununun çözümü cumhurbaşkanının tercihine bağlı; IMF konusu gündemde kalacak gibi

2020 Bahar Toplantıları öncesi konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva “Türkiye dahil tüm üyelerimizle yapıcı ilişkiler yürütmeye devam edeceğiz. Biz tüm üyelerimiz için buradayız” dedi.

IMF başkanının iki çift sözünün doları bir günde yüzde 2.5 düşürmesi de bundan. Nitekim FED ile 60 milyar dolarlık swap anlaşması yaparak dolar likiditesine kavuşan Endonezya piyasalarındaki toparlamada bize aynı şeyi söylüyor. Doları bulan rahatlıyor. Anahtar dolar likiditesinin elinde.

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Dolar sorununu nasıl çözeceğimizin yanıtı veya anahtarı ise Cumhurbaşkanı’nın tercihine bağlı. Önümüzdeki hafta da Bahar Toplantıları nedeniyle IMF konusu gündemde kalacak gibi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı