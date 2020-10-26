Abdurrahman Yıldırım: Dolar kurunun sınırında gezindiğini söylemek mümkün

Geçen hafta yaşananlardan sonra dolar kurunun sınırında gezindiğini söylemek mümkün. En azından bir süreliğine. 8 TL eşiğinde güçlü bir alıcı satıcı mücadelesi yaşanabilir. 8 sınırının üzerine çıkması ancak güçlü negatif bir gelişmeyle olabilir.

Bu da bilenen risklerin dışında bir gelişme olmalı. Mesela Trump’ın seçimlerde başkanlığı kaybetmesi, pandemide ikinci dalganın çok güçlü gelmesi ve ekonomilerin yeniden kapatılması gibi gelişmeler böyle bir etkiyi doğurabilir.

Reklam

Fiyatların içine girmiş mevcut büyük risklerden birinin devre dışı kalması veya ABD seçimlerinde Trump’ın başkanlık koltuğunu koruması gibi pozitif gelişmelerde ise döviz kurunu gevşetebilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı