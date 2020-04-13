Abdurrahman Yıldırım: Dolar değerlenebilir diyemiyorum ama rahatça dolar değer kaybedebilir diyebiliyorum

Alternatifi pek yok. Dünya ticareti, borç alacak ilişkisi dolar üzerinden dönüyor. Değerini korumasının altında yatan temel neden dünya parası olması.

Doların karşısında rakip olarak altın var ve bu nedenle değeri yüksek oynaklığına rağmen artıyor. Ama tam olarak doların yerine de geçemiyor.

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FED’in parayı basma seviyesi o kadar yüksek ki, haddi hesabı yok. Basmaya devam edeceğini söylediği için de, talep ne kadar yüksek olursa olsun, dolar arzı daha hızlı artacak demektir.

Her doyurulan taleple birlikte fiyatların da dengelendiğini, artmadığını, hatta yatay veya düşüş yönünde eğilim gösterdiğini hemen her piyasadan biliyoruz.

FED’in sıradışı, çılgınca ve olağanüstü parasal genişlemesini görünce, dolar değerlenebilir diyemiyorum ama daha rahat bir şekilde dolar değer kaybedebilir diyebiliyorum.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı