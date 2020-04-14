Abdurrahman Yıldırım: Dış kaynak için mecburen küresel piyasaların düzelmesini bekleyeceğiz

Bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler ise bu süreçten en olumsuz etkilenecek ülkeler gibi görünüyor. Paraları güçlü değil, banknot matbaasını tam olarak çalıştıramıyorlar. Dolayısıyla kendi paraları üzerinden sınırlı kaynak yaratabiliyorlar. Mecburen borçlanacaklar.

Bu ülkelerin döviz kaynakları da giderek azalıyor. Çünkü virüsle birlikte sermaye akımları tersine döndü. Dış sermaye girişleri ile destek alan gelişen ekonomiler bundan mahrum kaldılar.

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Bu konjonktürde borç veren kurum IMF ama Ankara için IMF’ye gitmek bir seçenek değil. FED’in swap hattıyla kullandıracağı kaynaktan ise elimizde yeterince ABD hazine tahvili bulunmadığından yararlanamıyoruz. Dış kaynak için mecburen küresel piyasaların açılmasını ve düzelmesini bekleyeceğiz. Bu da yılın ikinci yarısını bulabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı