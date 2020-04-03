Abdurrahman Yıldırım: Daha önce görülmemiş bir işsizlik patlaması geliyor

Bugün açıklanacak verilerden mart ayında işsizliğin bu kadar arttığını görmeyeceğiz. Ama asıl durum mayıs ayında açıklanacak nisan ayı rakamlarıyla ortaya çıkacak. Sonuç değişmeyecek.

-Dünyanın en büyük ekonomisinde şubatta 5.8 milyona yakın olan işsiz sayısı bir ayda 15.7 milyona çıkacak.

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-Buna bağlı olarak ABD’de yüzde 3.5’le son 50 yılın en düşük işsizlik oranına inilmişken, bir ayda yüzde 10-15’lik işsizlik rakamlarına çıkılacak.

Tarihin bilinen hiçbir devresinde görülmemiş bir işsizlik patlaması bu.Korkunç, inanılması güç rakamlar. Yaşadığımız olayın çok büyük, ürkütücü, derin ve keskin olduğunun da göstergesi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı