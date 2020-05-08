Abdurrahman Yıldırım: Bu nasıl piyasa, nasıl fiyatlama? Yoksa kaos mu?

Konumuz finansal piyasa değil ama fiyatları ona taş çıkartacak düzeyde hareketli, oynak, öngörülemeyen, pür spekülatif, çoğu zaman manipülatif gıda piyasası. Gıdanın da özellikli bir kolu, taze meyve ve sebze.

Taze meyve ve sebzenin fiyatları ilk üç ayda füze gibi artmış ki, 4 ayda yüzde 31.93 ile çok yüksek bir orana vardı. Fiyat artışında taze meyve ve sebze 4 aylık yüzde 3.13 olan TÜFE’yi 10’a katladı.

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Geçen yıl öyle bir fiyat düzeyine çıkıldı ki, 4 ayda yüzde 32’lik fiyat artışına karşılık yıllık bazda fiyatlar hala yüzde 2 aşağıda kalıyor.

Bu nasıl bir iştir, nasıl bir piyasadır? Nasıl bir fiyatlamadır? Yoksa kaos mudur?

Üretim iklime, koşullara bağlı ise burası nasıl bir coğrafyadır? Yoksa sorun insanında ve piyasa düzeninde midir?

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı