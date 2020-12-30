Abdurrahman Yıldırım: Bizim tavuklar dolarla yemleniyor ve dolar yumurtluyor

Yurtiçinde yumurta fiyatlarında da önce dramatik bir düşüş, ardından herkesi şaşırtan yüzde 76’lık artış yarattı.

Tavukların beslendiği yemlerin fiyat yükselişleri de çok hızlı. Çünkü yemin ana ham maddeleri mısır, soya, yağlı topumlar ithal ediliyor. İthalata bağımlılık oranımız yüzde 45.

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Bu ürünlerin dünya fiyatları ise yılın ikinci yarısında yüzde 45-50 arasında arttı. Üzerine bir de doların TL karşısındaki artışı bindi.

Yemde ithalata yılda yaklaşık 4 milyar dolar ödüyoruz. Doların son günlerdeki düşüşü ancak gelecek aylarda fiyatlara yansıyacak. Şimdiye kadar yansıyan ise yıl içinde yüzde 44’e varan kur artışıydı.

Kısaca bizim tavuklar dolarla yemleniyor ve dolar yumurtluyor, sofralarımızda yediğimiz yumurta bu.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı