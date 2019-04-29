Abdurrahman Yıldırım: Bir de doların dünyadaki artışından kaynaklanan bir kayıp eklenirse yandı gülüm keten helva

Türkiye ekonomisi ile ABD ekonomisinin yararı çakışıyor. Petrole geçen hafta sözle müdahale eden ve 75 dolardan 71 dolara indirerek yüzde 3 fiyat düşüşü sağlayan Trump’tan umut edelim ki bir müdahale de dolara gelsin. Ne de olsa ABD ekonomisi için düşük petrol fiyatları yanında düşük dolar istiyor.

Yoksa TL’nin değer kaybı için fazlasıyla iç ve dış neden var. En başta da “Ya beni tercih et, ya Rusya’yı” diyen ABD’nin kendisi, TL üzerinde baskı yaratan en büyük etken olmayı sürdürüyor. Buna bir de doların dünyadaki artışından kaynaklanan bir kayıp eklenirse yandı gülüm keten helva.

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Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı