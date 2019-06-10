Abdurrahman Yıldırım: Bayramda finansal piyasalar da bayram yaptı ancak zor bir yaza giriyoruz

Haziranın ilk 10 günü Türkiye piyasaları için büyük ölçüde tatilde geçti. Ancak mayıs ayının son günlerinde başlayan toparlanma haziranda hem iç hem de dış etkilerle desteklenerek sürdü. Sonuçta Ramazan Bayramı ile ortaya finansal piyasaların bayramı da çıktı. Çifte negatif etkiden kurtularak çifte bayram yaşamaya başladık...

Türkiye piyasaları olarak çifte bayram yaşamamızın gerisinde hem küresel gelişmeler hem de ülke risklerine yönelik gelişmeler etkili. En önemli risk kaynağı olan S-400’lerin alımının seçim sonrasına sarkacağının anlaşılmasıyla yerli piyasalar bir kaç haftalık oyun alanı buldu kendine. Bunu da dünya ile birlikte pozitif yönde hareketle kullandı.

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Ne de olsa seçim sonrası gerçeklerle yüzleşme olacak. Sorunlar gündeme veya masaya gelecek. Zorunlu olarak bazı tercihleri yapmak durumunda kalacağız. Bunun bir bedeli varsa da ödeyeceğiz…

Bir taşla bir kuş vurmak mümkün. Sürdürülemez bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok yönden zor bir yaza giriyoruz.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı