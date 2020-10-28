Abdurrahman Yıldırım: Altına yatırım bir taşla iki kuş vuruyor

Gram altın ilk kez 500 lirayı devirdi ve dünkü işlemlerde 502.43 TL’ye kadar yükseldi.

Altının ons fiyatında veya dünya fiyatında öyle bir sıçrama yok. Yatay ve 1.900 dolar civarında bir seyir var.

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Buna karşılık TL ile fiyatlanan gram altın fiyatının rekor kırmasında ve 500 lirayı geçmesinin arkasında doların artışı yatıyor. Çünkü dolar son iki günde 7.96 düzeyinden 8.20’ye kadar yükseldi.

Altının TL bazındaki fiyatı zaten bir sepeti ifade ediyor. Bu sepetin içinde altının dolar bazındaki değeri ile dolar/TL kuru yer alıyor.

Genellikle dolar ile altın birbirine zıt hareket ediyor. Birinin fiyatı yükselirse diğerinin düşüyor. Ya da birinin fiyatının düşmesi diğerini yükseltebiliyor.

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Ancak doların dünyada değerini artırması altını aşağı bastırdığı gibi, gelişmekte olan ülke paralarına ve bu arada TL’ye de değer kaybettiriyor. Bu durumda altının ana fiyatı doların baskısı altında kalırken, tali fiyatı TL’nin değer kaybından dolayı yükseliyor.

Dolayısıyla sarı metale yatırımı hem altının değer artışından yararlanmayı beraberinde getiriyor, hem de dolar artışından faydalanmayı ve TL’nin değer kaybından koruyor. Bir taşla iki kuş vuruyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı