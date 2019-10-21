Abdurrahman Yıldırım: 13 Kasım’da tamam mı deriz devam mı?

Askeri harekatın seyri ve kaderi için 13 Kasım’da Erdoğan-Trump görüşmesi zaten önemliydi. Harekat tamamen sonlansa dahi bu görüşme daha önemli hale geldi.

-Çünkü harekat başlamadan önce, başladıktan sonra ve ara verme aşamasında yaşananlar, iki ülke ilişkilerine ve başkanlar düzeyindeki diyaloga büyük yük bindirdi. Sadece başkanlar düzeyinde yürütülen bir ilişki ve diyalog söz konusuydu. Şimdi bu hattın devre dışı kalma riski bulunuyor. En azından bundan sonraki ilişkiler üzerinde bir baskı unsuru olmaya adaydır.

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Suriye harekatı ve mektup sonrası ilk karşılaşma olmasından ve belki de tarafların tamam mı devam mı aşamasına gelmesinden kaynaklanıyor.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı