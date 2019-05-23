Abdurrahman Yıldırım: 1.37 dolar fiyat düzeyi borsada 2002-2003 yıllarında görüldü

– Hatta 1.37 dolar fiyat düzeyi borsada 2002-2003 yıllarında görüldü. Daha sonra endeks sadece küresel kriz döneminde 20 Kasım 2008’de 1.23 sente, 9 Mart 2009’da 1.25 sente düştü.

– Bir de ekleyelim ki, 21 Ağustos 1987’de borsanın dolar bazındaki endeksi 1.50’yi görmüştü.Yani 1.37 başka bir açıdan bakınca 32 yıl önceki fiyat düzeylerine bile indi denilebilir.

Reklam

NEYE GÖRE UCUZ?

– Bir yandan ucuz diyoruz ama gerçekte ucuz olabilmesi için geçmişteki koşulların da varlığı gerekli. 2013 Mayıs ayı Türkiye’nin 2000’li yıllarda ekonomide yaşayıp gördüğü zirve noktası.Kredi notunun18 yıllık aradan sonra yatırım yapılabilir düzeye çıkarıldığı, faizin yüzde 4.63’le dip yaptığı, konut kredi faizlerinin bile yüzde 8.29’a inerek uzun vadeli borçlanmayı teşvik ettiği bir dönem. Aynı zamanda hem İstanbul Havalimanı’nın hem de üçüncü boğaz köprüsünün temelinin atıldığı bir ay.

– Ekonomide zirve olan o aydan sonra Türkiye’de varlık fiyatları bir daha aynı düzeylere gelemedi. Buna yaklaşık üç yıl sonra gayrimenkul değerleri de eklendi. Varlık fiyatları 6 yıldan beri dolar bazında geriliyor.

Reklam

– Dolayısıyla Türkiye bu zorluğun içinden çıkacaksa, yeniden yükselmeye başlayacaksa fiyatlar ucuz. Çıkmasına mutlaka çıkacak da iş veya sorun zamanını tutturmakta.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı