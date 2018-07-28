Abdurrahman Dilipak: Türkiye alternatifsiz değil

Eskiden ABD böyle durumlarda darbe yapardı, şimdi tehdit ediyor, bildiri yayınlıyor. İyi, önemli bir gelişme bu.

Erdoğan ne zaman yurt dışına çıksa birileri bir şeyler yapıyor.

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Trump’ın bu akılsızca açıklamalarının sebebi Rahip Brunson mu?

ABD buradan yola çıkarak verdiği mesaj bütün bu çevrelere verilen bir mesaj olsa gerek. Aynı zamanda bu mesajın ABD için iç politikada da karşılığı var.

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ABD açık açık Türkiye’ye karşı ambargo uyguluyor. Kendi bürokrasisine ve uluslararası örgütlerdeki temsilcilerine “Türkiye’ye yapılacak her türlü yardımı engelleyin” diyor.

Bu Türk-Amerikan ilişkilerine telafisi zor zararlar verir. NATO’ya zarar verir.

Türkiye alternatifsiz değil. Bu işten ABD daha fazla zarar görür. ABD zaten giderek yalnızlaşan bir ülke.

Abdurrahman Dilipak’ın yazısı