Abdurrahman Dilipak: Bu ifadelerimde evet AK Parti’yi eleştiriyorum

Sanırım bir gerçek tam olarak anlaşılmadı. AK Parti, İstanbul ve Ankara’yı nasıl kaybetti, daha doğrusu İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kazanmasına sebeb olan yanlışlıklar bugün aynı ile Gül, Davudoğlu ve Babacan için yapılıyor sanki. “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” diye bir söz vardır. Siz her gün birilerinden söz ediyorsanız ve onlar hakkında sürekli olumsuz haberler veriyorsanız unutmayın ki, ‘haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder’. Söz ‘yalama’ olur. İnandırıcılığını ve ciddiyetini kaybeder. Bu şekilde ‘Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşarsınız’, ama farkında olmazsınız. Bilirim ‘Öfke baldan tatlıdır’. Bilelim ki, ‘öfkeyle kalkan, zararla oturur’ ve hiç aklımızdan çıkarmayalım ki, aşk ve öfke kardeştir ve her ikisi de aklı zail eder. Öfkeniz aklınızdan büyükse varacağınız yer pişmanlık olacaktır. Bu ifadelerimde evet AK Parti’yi eleştiriyorum, AK Parti aşıklarının gözünde, ama benim penceremden baktığınızda, güle oynaya uçuruma doğru giden bir arabanın önüne çıkıp el-kol hareketleri ile bu gidişi engellemeye çalışıyorsam, bu dostluğumdan ve sizi koruma refleksimden kaynaklanıyor.

Abdurrahman Dilipak’ın yazısı

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