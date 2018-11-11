Abdüllatif Şener İstanbul için istekli: Aday gösterilirsem değerlendiririm

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı konuşulan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, CHP kendisini aday göstermek istediği takdirde bunu değerlendirmeye alacağını söyledi.

31 Mart 2019’da yapılması planlanan mahalli idareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı CHP ile geçen Abdüllatif Şener, Sözcü’ye yaptığı açıklamada ‘genel merkezi ya da kamuoyunu etkilemek gibi bir çabası olmadığını’ söyledi.

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Adaylığa yönelik herhangi bir kulis çalışması yürütmediğini söyleyen Şener şöyle konuştu: “Partinin karar organları, bu seçimlerin önemli olduğunu biliyor. CHP bu seçimde başarılı olmak zorunda. Büyük kentlerde, başta da İstanbul olmak üzere seçimleri almak istiyor ve bu nedenle yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan örgütlere soruluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere örgütlerle uyumlu aday üzerine çalışılıyor. Diğer taraftan genel kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Buna göre bir değerlendirme yapılacaktır. Eğer parti genel merkez, senin aday olman bizim çalışmalarımız sonrasında ön plana çıkmıştır ve seninle seçimi alacağımızı görüyoruz, aday göstermek istiyoruz derlerse bu teklif geldiği takdirde değerlendirmeye alacağım ama bunun ötesinde ne genel merkezi ne de kamuoyunu etkileme gibi bir çabam yok.”