Abdullah Öcalan avukatıyla görüştü

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk çeyreğinde 12 bin 777 kişi artarak 192 bin 903’e ulaştı. Mart sonu itibariyle milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon liraya yükseldi.