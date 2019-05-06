Abdullah Öcalan avukatıyla görüştü

Abdullah Öcalan’ın 2 Mayıs 2019’da İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi’nde avukatıyla görüştüğü açıklandı.
Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada görüşmeye dair ayrıntılı bilginin saat 15:00’te Taksim Hill Otel’de basın toplantısıyla aktarılacağı kaydedildi.
Abdullah Öcalan’la son olarak 12 Ocak 2019’da kardeşi Mehmet Öcalan görüşmüştü.
Öcalan’a tecrit uygulandığı gerekçesiyle HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven 180 gündür açlık grevinde.
Cezaevlerinde de çok sayıda PKK’lının açlık grevinde olduğu biliniyor. Son olarak 15 tutuklunun geçen hafta eylemi ölüm orucuna dönüştürdüğü bilgisi Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer almıştı.