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Yaramazlara biraz batar!

Abdullah Muradoğlu: Trump’ın ilk Savunma Bakanı Mattis’in, Bolton için ‘Şeytanın cisim bulmuş hali’ dediği söylenir

Trump’ın ilk Savunma Bakanı James Mattis’in Bolton için “Şeytanın cisim bulmuş hali” dediği söylenir. Öte yandan Bolton, Trump’ın lanet okuduğu ”Washington Bataklığı”nın da cisim bulmuş halidir.

Trump ABD askerlerini “sonsuz savaşlar”dan sözde çekme vaadinde bulunmuştu. Bu vaadi sıradan Amerikalılara hitap ediyordu. Küçük Sayılar Demokrasisinin militanı Coni Bolton ise “ABD hep savaşta olsun” istiyor. Trump’ın böyle bir adamı kritik bir göreve getirmesi zaten tutarsızlıktı. Bu tutarsızlığın lobilerle bağlantılı olduğuysa gayet açık.

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Abdullah Muradoğlu’nun yazısı

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