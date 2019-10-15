Abdullah Muradoğlu: Trump’ı durdurmanın yollarını arıyorlar…

Kafasının arkasında tam olarak ne var bilemem ama, göründüğü kadarıyla Trump ABD askerlerinin tümüyle Suriye’den çekilmesini istiyor.

“Askeri bürokrasi” ile “The Blob” olarak nitelendirilen yerleşik iki partili dış politika elitleri Trump gibi düşünmüyorlar. ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu konuda müşterekler. 2020 seçimlerine hazırlanan ve bu arada “azîl soruşturması”yla yüz yüze gelen Trump’ın biribiriyle çelişen tweet’lerinden nasıl bir cendere içerisinde sıkıştırıldığı anlaşılıyor.

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Trump 2016’da “The Blob”a ve “Derin Devlet”e rağmen ABD Başkanı seçilmişti. Trump, “The Blob”u sıradan Amerikan vergi mükelleflerini boğan bir bataklığa benzetmişti. Trump şimdi bir ikilemle yüz yüze. Ya iddialarından vazgeçerek bu bataklığa sürüklenecek, ya da sıradan Amerikan seçmenlerine sırtını dayamak suretiyle bataklıkla savaşarak yola devam edecek.

Abdullah Muradoğlu’nun yazısı