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Yaramazlara biraz batar!

Abdullah Muradoğlu: Trump İran’a savaş açar mı?

Trump yönetimi Körfez’de İran’a karşı sözde yeni bir askeri koalisyon inşa etmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi yönetimiyle bu bağlamda görüşmelerde bulunan Pompeo, ABD’nin Avrupalı müttefiklerini de bu koalisyona katmaya çalışacaklarını söylüyor. Trump ile pek çok konuda farklı düşünen ‘AB‘nin İran’a müdahaleye istekli olduğu ise söylenemez.

Trump’ın bütün bu girişimleri İran’ı masaya çekmek için bir kaldıraç olarak kullandığı söylenebilir tabii ama işlerin rayından çıkması da pekâlâ mümkün. 

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Abdullah Muradoğlu’nun yazısı

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