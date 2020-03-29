Abdullah Muradoğlu: Tek silahımız ‘sosyal mesafe’

Dünyanın her yerinde halk sağlığı uzmanları salgının yavaşlatılması için en iyi şansımızın “sosyal mesafe” kurallarına sıkı sıkıya riayet etmek olduğunu vurguluyorlar. Bu savaşı kazanmanın yolu salgının yavaşlatılarak kontrol altına alınmasından geçiyor. Bugünkü koşullarda başka bir seçeneğimiz de, maalesef yok. ‘Doğru zaman’ gelmeden “sosyal mesafe” kurallarını gevşetmek, salgının hızla geri dönmesine bile sebebiyet verebilir. Bu, daha fazla ölüme yol açabilir.
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Dışarı ‘çıkmak’ insan canını tehlikeye atıyorsa, evde ‘kalmak’ anayasal haktır!
Devlet, olağanüstü koşullar sona erene dek, yaşamak için her gün sokağa çıkmak zorunda olan yurttaşların, evde ‘insan gibi yaşamasına yetecek miktarda gelirle’ oturmasını sağlamalı. Bu bir görev. Aksi halde, işe gitmek zorunda olan insanlara ”Evde kal” demek; en zor durumdakilerin gözden çıkarılması dışında bir anlam ifade etmez.
Ulaştırma bakanı görevinden alındı, yerine Adil Karaismailoğlu atandı
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