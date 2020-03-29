Abdullah Muradoğlu: Tek silahımız ‘sosyal mesafe’

Dünyanın her yerinde halk sağlığı uzmanları salgının yavaşlatılması için en iyi şansımızın “sosyal mesafe” kurallarına sıkı sıkıya riayet etmek olduğunu vurguluyorlar. Bu savaşı kazanmanın yolu salgının yavaşlatılarak kontrol altına alınmasından geçiyor. Bugünkü koşullarda başka bir seçeneğimiz de, maalesef yok. ‘Doğru zaman’ gelmeden “sosyal mesafe” kurallarını gevşetmek, salgının hızla geri dönmesine bile sebebiyet verebilir. Bu, daha fazla ölüme yol açabilir.

Abdullah Muradoğlu’nun yazısı