Abdullah Muradoğlu: Rusya ile Türkiye’nin arasını açmak isteyen lobiler

36 askerimizin İdlib’de şehit edilmeleriyle Türkiye- Rusya ilişkisinin çok ciddi bir kırılma yaşadığı aşikar. “Kremlin Sarayı”, Suriye’deki Rus güçlerinin saldırıda oynadıkları rolü dikkatle incelemelidir. ABD’de olduğu gibi Rusya’da da Türkiye ile kurulan dostluk ilişkisinden fena halde rahatsızlık duyan çevreler var.

“İsrail Lobisi” ve “Ermeni Lobisi” başta olmak üzere bu çevreler Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için pusuda bekliyorlar. Bu lobiler, Türkiye’nin İdlib’de gözlem noktaları kurmasından bu yana zehirlerini saçmaya başladılar.

Reklam

Nitekim İdlib’deki son gelişmelerle ilgili olarak Rus medyasında Türkiye aleyhtarı yorumların son derece kışkırtıcı bir mahiyet kazandığını bilhassa belirtmek durumundayım.

Abdullah Muradoğlu’nun yazısı