Abdullah Muradoğlu: Amerikan siyaseti tam anlamıyla parçalanmışlık görüntüsü veriyor

Bir taraftan İran gerilimi, bir taraftan Irak’taki ABD güçlerinin ülkeden ayrılmasıyla ilgili gelişmeler, diğer bir taraftan ise Trump hakkındaki azîl yargılaması Amerikalıları daha da kutuplaştıracak gibi gözüküyor. Irak’ın ABD tarafından işgâli iki partili bir mutabakat ile gerçekleşmişti. Şimdiyse Amerikan siyaseti tam anlamıyla parçalanmışlık görüntüsü veriyor. Bu tablo, 2020’deki seçimlerin öncekilere kıyasla çok daha şiddetli geçeceğine işaret ediyor.
SON HABERLER
Sektör derneği başkanı: Enflasyonu indirim marketlerindeki ürünler frenledi
Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, indirim marketlerinin kendi markalarıyla sattıkları ürünlerin enflasyonu frenlediğini söyledi.
BBC sunucusu Ahmed, kuruma karşı açtığı cinsiyet ayrımcılığı davasını kazandı
BBC, kadın sunucu Samira Ahmed’in, cinsiyeti nedeniyle kendisine erkek meslektaşına oranla altı kat daha az ücret ödendiği iddiasıyla açtığı davayı kaybetti.
HDP’li Çelik: Süryani rahibin tutuklanması korku salma amaçlı; kabul edilemez
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen’in ‘terör’ soruşturması kapsamında tutuklanması için “Baskıcı bir mantığın ürünü olan ve Süryanilere korku salmayı amaçlamayan böylesi bir yaklaşım göstermek, geri dönen Süryanilere, geri dönmeyin mesajı vermektir” dedi.
ABD’nin Suriye özel temsilcisi, Kalın’la görüştü
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’deki temaslarına devam ediyor. Dün, Ankara’da Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la görüşen Jeffrey, bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la bir araya geldi.
Başakşehir’de iş yerinde patlama: Üç yaralı
İstanbul’da Başakşehir sanayi sitesindeki iş yerinde hava tankı patladı, üç kişi yaralandı.