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Yaramazlara biraz batar!

Abdullah Muradoğlu: Amerikan siyaseti tam anlamıyla parçalanmışlık görüntüsü veriyor

Bir taraftan İran gerilimi, bir taraftan Irak’taki ABD güçlerinin ülkeden ayrılmasıyla ilgili gelişmeler, diğer bir taraftan ise Trump hakkındaki azîl yargılaması Amerikalıları daha da kutuplaştıracak gibi gözüküyor. Irak’ın ABD tarafından işgâli iki partili bir mutabakat ile gerçekleşmişti. Şimdiyse Amerikan siyaseti tam anlamıyla parçalanmışlık görüntüsü veriyor. Bu tablo, 2020’deki seçimlerin öncekilere kıyasla çok daha şiddetli geçeceğine işaret ediyor.

Abdullah Muradoğlu’nun yazısı

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