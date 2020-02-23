Abdullah Muradoğlu: Almanya’da ırkçı grupların işledikleri suçların sayısı giderek artıyor

Almanya’da ırkçı grupların işledikleri suçların sayısı giderek artıyor. Keza bu gruplardan ele geçirilen silahların sayısında çok ciddi artış var. “Hanau Katliamı”ndan birkaç gün önce gerçekleştirilen operasyonlarda camilere saldırılar düzenlemeye hazırlanan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Şebekenin göçmenlerle bir iç savaşı kışkırtmak amacıyla plânlar yaptığı öne sürülüyor. Acaba daha böyle kaç terör şebekesi var? Küresel çapta Beyaz Irkçı eylemleri üst üste koyduğunuzda, birbirinden bağımsız olmadığına ilişkin bir izlenim doğuyor. Kimler kol kanat geriyor, kimler silahlandırıyor bu şebekeleri?

Abdullah Muradoğlu’nun yazısı