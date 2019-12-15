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Yaramazlara biraz batar!

Abdullah Muradoğlu: AB’nin çökmesinden fayda uman Rusya’nın da Brexit’i desteklediği sır değil

Arron Banks’ın Johnson’ın Başbakan, Farage’ın da Başbakan Yardımcısı olması için ittifak girişimlerinde bulunduğu söyleniyordu. Öte yandan İngiltere’deki “İsrail Lobisi”nin de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’i Yahudi karşıtı olmakla itham ettiğini hatırlatmak gerekiyor.

Bu çevrelerin ortak hedefi Corbin’i Başbakan yapmamak idi. Gerek Netanyahu ve gerekse Trump, İngiltere’nin “AB”den ayrılması halinde ikili serbest ticaret anlaşmaları imzalamayı bekliyorlar. “AB”nin çökmesinden fayda uman Rusya’nın da Brexit’i desteklediği sır değil.

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Abdullah Muradoğlu’nun yazısı

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