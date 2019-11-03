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Yaramazlara biraz batar!

Abdullah Muradoğlu: ABD’de ‘iç savaş’ resmen başladı

Trump çevresinin “Derin Devletle savaşıyoruz” söylemini doğru bulmayan Bannon savaşın Demokratlar aleyhinde yoğun bir propaganda bombardımanıyla kazanılacağı görüşünde. Bannon bu savaşın ana akım medya kanalları üzerinden yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Bannon’a göre Cumhuriyetçiler Sağcı “Fox News” yerine “CNN” ekranlarını, “Breitbart News” yerineyse “New York Times” sayfalarını kullanarak Trump’ı savunmalılar. Azil meselesi Trump’ın başkanlığı kazanmasından bu yana “duvardaki tüfek” gibiydi. Bu tüfeğin eninde sonunda patlayacağı belliydi. Tüfeğin patlamasıyla ‘iç savaş’ resmen başlamış oldu.

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Abdullah Muradoğlu’nun yazısı

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