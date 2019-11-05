Abdullah Muradoğlu: ABD’de genç kuşaklarda sosyalizme duyulan sempati arttı

ABD’de seçimler 2020’de yapılacak ama şimdiden iki parti arasında şiddetli bir savaş başladı. Bu savaş, ‘Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan ‘Demokratlar’ın Trump’ın Başkanlık görevinden azledilmesi için soruşturma başlatmalarıyla tetiklendi. Seçimlerde Başkan adayı olmak isteyen 25 kadar Demokrat sahneye çıkmıştı. En son Beto O’Rourke’un çekilmesiyle sayı 15’in altına düştü. Trump’ın ise Cumhuriyetçi Parti içerisinde ciddi bir rakibi bulunmuyor. Birkaç isim Trump’a rakip olacaklarını ilân etseler bile bu durumun değişmesi beklenmiyor.

Genç kuşaklara yönelik anketlerden ortaya çıkan sonuç ise Sosyalizme duyulan sempatinin arttığı yönünde. Bu artışta en önemli faktör ise servet ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin Batı’nın diğer kapitalist ülkelerine kıyasla ABD’de çok daha yüksek oranlarda olması. Yeni kuşaklar için ‘Amerikan Rüyası’nın bittiğine dair bir gelişme olarak görülüyor bu anketler.

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Abdullah Muradoğlu’nun yazısı