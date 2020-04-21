Abdullah Muradoğlu: ABD neden Çin’e yükleniyor?

Trump Dünya Sağlık Örgütü’nü ‘Çin yanlısı’ olmakla suçluyor. ‘Dünya Ticaret Örgütü’ de benzer suçlamalara maruz kalmıştı. Aralık 2019’da Trump, ‘Dünya Bankası’na çağrı yaparak Çin’e kredi vermemesini de istemişti. Şimdiyse salgın, ABD ve Çin arasındaki küresel güç rekabetinde önemli bir figür oldu. ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne yaptığı mali katkıyı sona erdireceğini açıklayan Trump, diğer uluslararası kuruluşlar için aynı görüşü dillendiriyor.

Çin yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık ABD devlet tahvilini elinde tutuyor. Bu borç Çin’in ABD ile ilişkisinde politik kaldıraç rolü oynuyordu. Şahin Cumhuriyetçiler ise salgını bahane ederek Çin’in borçtan tümüyle ya da bir kısmından feragat etmesi istiyorlar. Cumhuriyetçi Senatörler Marsha Blackburn ve Lindsey Graham salgın için Çin’e fatura çıkarılmasını savunuyorlar.

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Abdullah Muradoğlu’nun yazısı