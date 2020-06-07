Abdullah Muradoğlu: ABD, köleci-sömürgeci dönemlerinin bedelini ödüyor

ABD köleci-sömürgeci dönemlerinin bedelini ödüyor bugün. Amerika’nın zenginleşmesinin arkasında da ülkelerinden zorla kopartılarak köleleştirilen “Siyah Afrikalılar”ın büyük acılar ve zulümlerle harmanlanmış emekleri var. ABD’de kölelik tam olarak 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısında kaldırılmasına rağmen Siyahlar, Avrupa kökenli Beyaz Amerikalılar tarafından uzun bir süre eşit haklara sahip yurttaşlar olarak kabul edilmediler. İnsanlık dışı ırkçı-ayrımcı uygulamaların kurbanı olan Siyahlar 1960’larda büyük bir mücadeleyle haklarına kavuştular.

Abdullah Muradoğlu’nun yazısı